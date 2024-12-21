İstanbul’da 69 zehir taciri tutuklandı

İSTANBUL Esenyurt'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20'si aranan firari olmak üzere 72 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu bonzai maddesi, 97.52 gram esrar maddesi, 75.04 gram metamfetamin maddesi, 174 uyuşturucu hap, 26.97 gram marihuana maddesi, 5.80 gram kokain maddesi, 5 gram eroin maddesi, 94.22 gram afyonsakızı, 900 miligram aseton katkı maddesi, 7 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 25 bin 840 lira, 1125 euro ve 420 dolar nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 72 kişiden 69'u tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.