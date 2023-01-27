İstanbul’da 7 ilçede terör örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haberleri: Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, DEAŞ, El Kaide, Heyet Tahrir Şam Cephesi (HTŞ) vb. dini istismar eden diğer radikal terör örgütlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleri ile İstanbul'la irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar, Türkiye açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen radikaller belirlendi. 'Yabancı Terörist Savaşçı' (YTS) olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Sabaha karşı şehir genelinde 7 ilçede 12 farklı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskı yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

Gözaltına alınan yabancılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler hakkındaki tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorgu ve ifade işlemlerine başlanan şüphelilerin, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.