İstanbul’da aile hekimine gitti: Kaşıntı şikayetinin ardından öyle bir gerçek çıktı ki! ’Erkeklerde duymadığım bir şey’

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan kadın kuaförü Hasan Güngör, bir süre önce sağ memesinde kaşıntı hissetmeye başladı. Sonrasında sertlik de fark eden Güngör, aile hekimine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Arda Işık'a yönlendirilen Güngör, hemen hastaneye gitti. Burada Prof. Dr. Arda Işık ve ekibi tarafından detaylı tetkikler istendi.

"ŞAŞIRDIM, ERKEKLERDE OLUR MU DİYE"

'İlk sağ memede bir kaşıntı oldu' diyerek sözlerine başlayan Güngör, "Önce ciddiye almadım, erkeklerde ergenlik çağında olur ya 1-2 ay sonra orada bir sertleşme, kitle oluşmaya başlamış. Fark edince derler ya 'Tanıda geç kalmayın, erken teşhis çok önemli' diye bir muayene olayım dedim. Biyopsi vs. yapıldı, 20 gün içerisinde çok sağlıklı bir hale geldim. Meme kanseri deyince şaşırdım, erkeklerde meme kanseri olur mu diye, duymadığım bir şey bu. Erkekler kendilerine konduramıyorlar, sertlik vs. olunca ciddiye almıyoruz, nasıl olsa geçer diyoruz fakat böyle değilmiş. Ne kadar erken tanı konulursa tedavisi daha kolaylaşıyor. Bayan kuaförüyüm, kendim de konduramamıştım. Meme kanseriyim demeye biraz çekiniyor insan, erkeklerde olmayacağını düşündüğü için 'Aaa erkeklerde olur muymuş?' diye soruyorlar. Kişilerin memelerinde herhangi bir sertlik, sıkılık olduğu zaman mutlaka ihmal etmeden doktorlarından bir randevu alıp kontrol ettirmeleri gerekiyor" dedi.

"ERKEKLERDE 'MEME DOKUSU YOK, KANSER İHTİMALİM YOK' DİYE YANLIŞ BİR DÜŞÜNCE OLUŞABİLİYOR"

Meme kanserine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Işık, "Her 100 kadında görülen meme kanserine karşı erkeklerde 1 meme kanseri gözlenmekte. Erkeklerde nadir görülüyor ama görüldüğü zaman da geç evrede karşımıza çıkabiliyor çünkü erkeklerde ihmal ihtimali biraz daha fazla olabiliyor. Erkeklerde 'Bende meme dokusu yok, kanser olma ihtimalim yok' diye yanlış bir düşünce oluşabiliyor. Geç evrelerde teşhis edilmesine neden olabiliyor. Erkek meme kanseri kadınlardaki meme kanserindeki belirtilerle hemen hemen aynı. Nelerdir; meme başının arkasında kitle olarak karşımıza çıkabilmekte. Memede kızarıklık, meme başında kanama, pul pul döküntü, koltukaltında ele gelen bezenin görülmesi. Hastalarımızın önce klinik muayenesini yapıyoruz. Erkeklerde daha çok ultrasonla gidiyoruz, gerekirse kalın iğne biyopsisi yaparak tanıya ulaşıyoruz. Erken evrede tanı koyduğumuz hastalarda ilk tedavimiz genellikle cerrahidir. Cerrahi sonrası kemoterapi, radyoterapi gibi diğer tedavi ajanlarını da kullanmaktayız. Meme kanserinde tarama erkeklerde yapılmayan bir durum ama kadınlarda tarama programı uygulanıyor. Erkeklerde şöyle bir risk olabilir; ailede meme kanseri varsa veya erkekte genetik bilinen bir risk faktörü varsa kişiye özel erkek tarama programları da yapılmaktadır" diye konuştu.