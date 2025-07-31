İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti! 0.61 promil alkollü sürücü 27 yaşındaki genci öldürdü

Beykoz'da alkollü sürücünün çarptığı 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Baturhan Yıldızturan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün 0.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, Beykoz Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, servis aracı sürücüsü Yiğit İsmail Göç'ün (26) kullandığı minibüs Çayır Caddesi'nde 27 yaşındaki Baturhan Yıldızturan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldızturan çevreye savrularak yaralandı.

ÇARPTIĞI GENÇ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yıldızturan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken gözaltına alınan sürücü Göç'ün Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan ölçümlerde 0,61 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan servis aracı sürücüsü Yiğit İsmail Göç, ''olası kastla adam öldürme'' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza yapan servis aracında seyahat eden şüphelinin arkadaşlarının cep telefonuyla kaydettiği görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Araçtaki kişinin "O kadar hız mı yapılır ya. Bu akşam öleceğiz galiba, ölüme gidiyoruz." dediği sırada yaşanan kaza görüntülerde yer aldı.