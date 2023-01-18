İstanbul’da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde 16 Ocak günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. isimli şahıs alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Yolda seyir halinde olan C.A. bir anda cadde üzerinde bulunan bir araca çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü daha sonra art arda 4 araca daha çarptı ve yaralandı. Yaralanan sürücü C.A. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.