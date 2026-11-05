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Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:11

İstanbul'da ambulansın önünü kesmişti: Şüpheli yakalandı

İstanbul Fatih’te ambulansın önünü keserek uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından yakalandı. Annesi için çağırdığı ambulansın geç geldiğini iddia eden 48 yaşındaki şüphelinin, sağlık görevlilerine öfkelendiği belirlendi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da ambulansın önünü kesmişti: Şüpheli yakalandı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde ambulansın önünü keserek sağlık ekiplerinin görev yapmasını engelleyen şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Olay, 4 Kasım'da Seyyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi.

Ambulansın önünü keserek uygunsuz hareketlerde bulunan şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelinin M.T. (48) olduğunu belirledi.

AMBULANS GEÇ GELDİ İDDİASI

Polis ekiplerinin araştırmasında, şüphelinin annesinin rahatsızlanması üzerine ambulans çağırdığı, ambulansın geç geldiğini öne sürerek sağlık görevlilerine öfkelendiği ve bu nedenle uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edildi. Hakkında çalışma başlatılan M.T., gittiği hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1-C maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı. M.T.'nin, 6 Kasım'da Türk Ceza Kanunu'nun 223'üncü maddesi kapsamında "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

#İSTANBUL
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İstanbul'da ambulansın önünü kesmişti: Şüpheli yakalandı
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