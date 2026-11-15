İstanbul’da asayiş denetimleri sürüyor! İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sahada

Sultangazi'de umuma açık yerlere yönelik denetimler başta olmak üzere toplam 29 farklı noktada 'Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlere; Asayiş, Narkotik, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip katıldı.

'39 İLÇEMİZİN TAMAMINDA AYNI İRADEYLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gazi Mahallesi'ndeki asayiş denetimine katıldıktan sonra Yunus Emre Mahallesi'ndeki denetime de katıldı. Kağıthane'deki denetimleri de yerinde takip eden Yıldız, çevre esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Yıldız, 5'inci Geleneksel Kuymak Festivali'ni de ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Yıldız, "Bu akşam da Sultangazi ilçesindeyiz. İstanbul'un huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın güvenini sağlamak için 39 ilçemizin tamamında aynı iradeyle görevimizin başındayız. Suçun karanlığına karşı milletimizin huzurunun kandiliyiz" ifadelerine yer verdi.

'HER TÜRLÜ SUÇ YAPILANMALARINA KARŞI MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ SÜRDÜRÜYORUZ'

Selami Yıldız, "Suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamalar, denetlemeler ve operasyonlar, yarınımız olan, geleceğimiz olan gençlerimizin ve çocuklarımızı korumak adına gösterdiğimiz mücadelenin en somut göstergesidir. Buradan özellikle şunu ifade etmek istiyorum; devletimizin şefkat eli de vardır, gerektiğinde demir yumruğu da. Bilinmelidir ki, o demir yumruk mutlaka ve mutlaka milletimizin huzuruna kastedenlerin tepesinde her zaman olur, olacaktır" dedi.