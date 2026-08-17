İstanbul’da banka personeli yalanıyla şirket sahibini 22 milyon dolandırdılar! 13 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonla, organizatörlerden hesapçılara, kuyumculardan kripto para aracısına kadar uzanan hiyerarşik dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şirket sahibini telefonla arayan bir kişi kendisini banka güvenlik koordinatörü olarak tanıtıp dolandırıcılığa başladı. Şirket sahibini türlü yalanlarla kandıran dolandırıcı yaklaşık 22 milyon liralık bir vurgun yaptı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda şebekenin tüm unsurları tek tek deşifre edilirken, operasyonların ilk aşamasında 10 Ağustos'ta 5 şüpheli tutuklandı. Devam eden operasyonlarda ise aralarında 36 suç kaydı bulunan organizatör T.G.'nin de bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Böylece dosya kapsamında toplam 13 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol ve serbestlik kararı verildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 3 Glock marka ruhsatsız tabanca ile 12,28 gram narkotik madde ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini banka görevlisi, polis veya farklı kamu görevlileri olarak tanıtan dolandırıcılara karşı yürüttüğü çalışmaların sürdüğü bildirildi.