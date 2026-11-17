İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte doluluk oranlarında artış yaşandı. İSKİ verilerine göre, 4 Kasım'da yüzde 54,75 olarak ölçülen barajların toplam doluluk oranı, 17 Kasım Salı günü itibarıyla yüzde 61,06'ya yükseldi.

EN YÜKSEK DOLULUK DARLIK BARAJI'NDA

İstanbul genelindeki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90,45 ile Darlık Barajı'nda ölçüldü. Darlık Barajı'nı yüzde 80,36 ile Ömerli, yüzde 75,91 ile Alibey ve yüzde 66,92 ile Elmalı Barajı takip etti. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise Ömerli yüzde 80,36, Terkos yüzde 54,04, Istrancalar yüzde 53,24, Sazlıdere yüzde 44,39 ve Büyükçekmece yüzde 42,21 olarak kayıtlara geçti.

PABUÇDERE BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 7,06

Öte yandan, İstanbul barajları arasında su seviyesi en düşük olan barajlar da belli oldu. Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 11,7 olarak ölçülürken, Pabuçdere Barajı yüzde 7,06 ile son sırada yer aldı.