İstanbul’da bayramda trafik şoku: Yoğunluk yüzde 76! İşte güncel yol durumu haritası!

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Tatili il dışında geçirmek isteyen İstanbullular da dün gece yollara çıktı. Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı. Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde de uzun araç kuyrukları vardı.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLU YÜZDE 76!
Ancak bayramı megakentte geçiren İstanbullular rahat bir nefes alamadı. Bayramın ilk günün de kentin birçok yolunda trafik vardı. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakasında yüzde 89'a, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 67'lere kadar çıktı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C Bölge Trafik Ekipleri Amirliğince, bayramın birinci gününde D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde kontrol noktası oluşturuldu.
Emniyet şeridini kullanma, hatalı sollama yapma ve emniyet kemeri takmama gibi ihlallere yönelik denetimde sürücüleri durduran ekipler, evrakları kontrol etti.
Polis ekipleri güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaptığı sürücülerden, trafik kurallarına uymalarını ve yolda dikkatli olmalarını istedi.