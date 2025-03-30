Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da bayramda trafik şoku: Yoğunluk yüzde 76! İşte güncel yol durumu haritası!
Giriş Tarihi: 30.3.2025 15:07 Son Güncelleme: 30.3.2025 15:24

İstanbul’da bayramda trafik şoku: Yoğunluk yüzde 76! İşte güncel yol durumu haritası!

Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar trafik şoku yaşadı. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89’a, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 67’lere kadar çıktı. Tatilde saatlerce trafikte kalan sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte güncel yol durumu haritası…

İstanbul’da bayramda trafik şoku: Yoğunluk yüzde 76! İşte güncel yol durumu haritası!

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Tatili il dışında geçirmek isteyen İstanbullular da dün gece yollara çıktı. Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı. Otoyolların kesişim noktası olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde de uzun araç kuyrukları vardı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLU YÜZDE 76!

Ancak bayramı megakentte geçiren İstanbullular rahat bir nefes alamadı. Bayramın ilk günün de kentin birçok yolunda trafik vardı. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakasında yüzde 89'a, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 67'lere kadar çıktı.

İSTANBUL'DA POLİS EKİPLERİNDEN BAYRAMDA TRAFİK DENETİMİ

Öte yandan İstanbul'da polis ekiplerince, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde trafikte daha güvenli bir yolculuk gerçekleştirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü C Bölge Trafik Ekipleri Amirliğince, bayramın birinci gününde D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde kontrol noktası oluşturuldu.

Emniyet şeridini kullanma, hatalı sollama yapma ve emniyet kemeri takmama gibi ihlallere yönelik denetimde sürücüleri durduran ekipler, evrakları kontrol etti.

Polis ekipleri güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaptığı sürücülerden, trafik kurallarına uymalarını ve yolda dikkatli olmalarını istedi.

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İstanbul’da bayramda trafik şoku: Yoğunluk yüzde 76! İşte güncel yol durumu haritası!
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