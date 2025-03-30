İstanbul’da bayramda trafik şoku: Yoğunluk yüzde 76! İşte güncel yol durumu haritası!

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLU YÜZDE 76!

Ancak bayramı megakentte geçiren İstanbullular rahat bir nefes alamadı. Bayramın ilk günün de kentin birçok yolunda trafik vardı. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakasında yüzde 89'a, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 67'lere kadar çıktı.