İstanbul’da binlerce motosiklet tutkunu Gazze için yola çıktı

İsrail ablukası altında bulunan ve 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek isteyen Filistin'e Destek Platformu, Gazze halkının sesini duyurmak, yaşananlara tepki göstermek amacıyla "Demir Atlarımızı Gazze'ye sürüyoruz" adıyla motosiklet turu düzenledi. Beylikdüzü'nde bir araya gelen motosiklet tutkunları, yapılan dua sonrasınd buradan hareket ederek D-100 Karayolu'nu takip edip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek. Tura devam eden motosiklet tutkunları "Demir Atlarımızı Gazze'ye sürüyoruz" etkinliğini Maltepe sahilinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Cami'nde sonlandıracak.

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAĞI İLE SÜRDÜLER

Motosiklet sürücüleri,sürüş boyunca Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Motosiklet turunun ardından Muhammet Kopan, Yıldırım Mamuk, Yasin Kölge ve Süleyman Yaşar'dan oluşan motosikletli grup Gazze'ye gitmek için yola çıkacak. Etkinliğe Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da destek verdi.

"BİZ ONLARI UNUTMUYORUZ"

Etkinlikle ilgili konuşan Suat Bozkurt, "Biz Nakba 48 grubuyuz. Biz 1948 yılındaki o korkunç sürgünü hatırlasın herkes diye kurulmuş bir uluslararası motor grubuyuz. Görünür olmak istiyoruz. İnsanların yaşananları unutmasın istiyoruz. Biz onları unutmuyoruz. İsrail'in suratına tokat atacağımız gün de gelecek" dedi.



"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Gazze programına katılan Kadir Çınar, "Gazze'deki annelere çocuklara, kardeşlerimizin sabretmesini istiyorum. Zaman bizden yana diyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Bunca motosikletli ile gelebiliriz. Motosikletlerimizin dumanlarıyla İsrail'i boğmaya gideceğiz" diye konuştu.

"GAZZE İÇİN"

Gazze eylemiyle ilgili konuşan Onur Olgunsoy, "Bugün anlamı bir etkinlikte motosiklet camiasıyla buradayız. Gazze için sürüş yapacağız. Umarım her yere mesajımız gider. Gazze'deki zulme karşı sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Dünyanın sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.