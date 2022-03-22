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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:19

İstanbul'da bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza

İstanbul’da bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza

İstanbul Kartal'da bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira idari ceza kesildi, iş yeri mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atalar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan incelemede, giriş kapısının karşısında gizli bir bölme tespit edildi. Bölmeye giren polis ekipleri, içeride 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Bölme içinde yapılan aramada oyun kartı, oyun pulları, kumardan elde edildiği tespit edilen 10 bin 200 lira ve 200 dolar ele geçirildi.

Yakalanan 6 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 10 bin 914 lira idari ceza uygulandı. İş yeri sorumlusu H.E. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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İstanbul'da bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza
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