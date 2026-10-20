İstanbul’da biri 12 diğeri 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari 2 kardeş kıskıvrak yakalandı!

2 KARDEŞ YAKALANDI

Olayın ardından yargılanan Aydın K. ve Yavuz K.'nın aldıkları hapis cezaları kesinleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı aranma kaydı bulunan Aydın K.'nın adresi tespit edildi. 'Kasten öldürme', 'basit yaralama', 'tefecilik' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranan Aydın K., Esenyurt'ta yakalandı.