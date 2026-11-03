İstanbul’da çağrı merkezi görünümlü tuzak! Önce güven kazandılar ardından tehdit ettiler: 300 kişiyi böyle dolandırmışlar!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yeni açılan telefon hatları üzerinden vatandaşları aradığı belirlendi. Kendilerini devlet büyüğü ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşların özellikle milli ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek çeşitli bahanelerle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
ÇAĞRI MERKEZİ GÖRÜNÜMLÜ DOLANDIRICI ŞEBEKESİ
Şüphelilerin benzer yöntemlerle çağrı merkezi adı altında faaliyet göstererek vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde ele geçirdiği anlaşıldı. Bu bilgiler üzerinden çeşitli bahanelerle ürün satışı yapan şüphelilerin, satın aldıkları ürünlerin ödemesini yapamayan vatandaşları ise kendilerini hukuk bürosunda çalışan avukat olarak tanıtarak tehdit ettiği belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşları mahkemeye vereceklerini ve haklarında icra takibi başlatacaklarını söyleyerek korkutup mağdur ettikleri öğrenildi. Yapılan ilk incelemede şüphelilerin bu yöntemle 300 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.
33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen ve çağrı merkezi olarak kullanılan 2 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 33 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, baskın yapılan çağrı merkezinde gerçekleştirilen incelemeler ve yakalanan şüphelilerin emniyete getirildiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.