İstanbul’da çağrı merkezi görünümlü tuzak! Önce güven kazandılar ardından tehdit ettiler: 300 kişiyi böyle dolandırmışlar!

ÇAĞRI MERKEZİ GÖRÜNÜMLÜ DOLANDIRICI ŞEBEKESİ

Şüphelilerin benzer yöntemlerle çağrı merkezi adı altında faaliyet göstererek vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde ele geçirdiği anlaşıldı. Bu bilgiler üzerinden çeşitli bahanelerle ürün satışı yapan şüphelilerin, satın aldıkları ürünlerin ödemesini yapamayan vatandaşları ise kendilerini hukuk bürosunda çalışan avukat olarak tanıtarak tehdit ettiği belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşları mahkemeye vereceklerini ve haklarında icra takibi başlatacaklarını söyleyerek korkutup mağdur ettikleri öğrenildi. Yapılan ilk incelemede şüphelilerin bu yöntemle 300 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.