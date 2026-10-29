İstanbul’da cinayet şüphelisiydi... Çeşme’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen cinayet olayının şüphelisinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, cinayet şüphelisi H.Y.'nin Yunanistan'a kaçacağı yönünde bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen otele operasyon gerçekleştirildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİYLE BİRLİKTE 2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Operasyonda, kasten öldürme suçunun şüphelisi H.Y. yakalandı. Ekipler, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ile 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki E.K.'yi de gözaltına aldı. Operasyonda toplam 3 kişi yakalandı.

OTELDE TABANCA VE FİŞEKLER BULUNDU

Otelde yapılan aramalarda 1 adet 9x19 milimetre çapında tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.