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Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:38

İstanbul'da DEAŞ operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olup, kentte kurdukları illegal mescitlerde eğitim veren şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
İstanbul’da DEAŞ operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütünün İstanbul'daki bağlantılarının tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin, örgütün çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak kentte faaliyet yürüten yabancı uyruklu kişilere örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği tespit edildi. Şüphelilerin eğitimleri açtıkları illegal mescitlerde verdiği saptanırken, söz konusu eğitim yapılanmasına bu sabah operasyon düzenlendi. 9 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 10 şüpheli ile birlikte haklarında tahdit kodu bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüpheli sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edilirken örgütün mescit yapılanmasında yer alan 10 şüpheli ise emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul'da DEAŞ operasyon: 10 gözaltı
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