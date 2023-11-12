Terör örgütü DEAŞ’ın bomba uzmanı İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı ve Batı Sektörü sorumlusu üst düzey bir unsur olarak faaliyet gösteren şahıs tespit edildi.
Aynı zamanda bahse konu terör örgütünün Suriye'de ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği bilgileri bulunan A.J.A isimli yabancı uyruklu şahıs İstanbul'da düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
A.J.A isimli şahsın ikamet ettiği tespit edilen Sultanbeyli ilçesindeki iki farklı adreste yapılan aramalar sonucunda; içerisinde Sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı,