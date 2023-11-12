Terör örgütü DEAŞ’ın bomba uzmanı İstanbul’da yakalandı

A.J.A isimli şahsın ikamet ettiği tespit edilen Sultanbeyli ilçesindeki iki farklı adreste yapılan aramalar sonucunda; içerisinde Sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı,