İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı / Ek bilgi - Ek görüntü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütüyle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 8 şüpheli ile DEAŞ örgütü yanlısı şüphelilerle irtibatlı olan, örgütle bağlantılı sosyal medya paylaşımlarında bulunan, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yapan 1 şüpheli ve örgüte para transferi yapan 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 6 ilçede 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı şüphelilerin İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin toplu halde kaldıkları otel, apart veya ev gibi yerlerde konakladıkları belirlendi. Bu konaklama yerlerinde kalan yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan çalışmada, terör örgütü ile bağlantısı bulunmayan ancak Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 17 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.