İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

ŞİFRELİ DİYALOGLARI DEŞİFRE OLDU

Ekipler söz konusu bilginin ardından örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerinin anlık mesajlaşma ve elektronik posta ağına ulaştı. Böylelikle kodlu yazışmaları ve şifreli diyalogları deşifre eden polis ekipleri, Abdulmalik A.'yı anbean izledi. TEM ve istihbarat ekiplerince izlenen Abdulmalik A.'nın, kısa bir süre önce 'yasal' yoldan ülkeye giriş yaptı.