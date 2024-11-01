İstanbul’da DEAŞ operasyonunda 23 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yardım eden "AHİDDER" isimli illegal medrese tespit edilmişti.

TOPLANAN PARA ÖRGÜTE AKTARILDI

'Mustafa Yakupoğlu' kod adlı Mustafa Kahveci isimli şahsın sohbet etkinlikleri düzenlediği ortaya çıktı. Mescit faaliyetleri kapsamında taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarının yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları tespit edilmişti. Şüphelilerin bu paraları sözde esir tutulan DEAŞ terör örgütü yanlısı kadın/çocuklara ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahısların çocuklarına eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

YASAKLI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Mescitteki etkinliklere hoca ve sorumlu olarak katılan, terör örgütüyle organik bağ kurduğu anlaşılan 34 şüpheli geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda gözaltınla alınmıştı. Operasyon esnasında çok sayıya dijital materyaller beraberinde satışı ve basımı yasaklanan 2 kitap ele geçirildi.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler burada savcılığa ifade verdi. Ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce 23 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ev hapsine ve 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.