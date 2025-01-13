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Giriş Tarihi: 13.1.2025 19:02

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon! 6 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

AA
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik operasyon! 6 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a aktarılmak üzere para topladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapıldı.

İstanbul'da ikamet eden 8 şüphelinin topladıkları paraları, terör örgütüne aktarılmak üzere Adana'daki Ramazan Ç. isimli şüpheliye ulaştırdıkları belirlendi.

Harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon! 6 kişi tutuklandı
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