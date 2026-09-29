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Giriş Tarihi: 29.09.2026 09:47

İstanbul’da DEAŞ’ın finans ağına operasyon: 6 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik “Terörizmin Finansmanı” operasyonu düzenlendi. MASAK incelemelerinde şüphelilerin, DEAŞ ve diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında daha önce adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
İstanbul’da DEAŞ’ın finans ağına operasyon: 6 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin banka hesap hareketleri MASAK tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantılı çok sayıda kişiyle para alışverişinde bulunduğu belirlendi.

TRANSFER AÇIKLAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Para transferlerinin açıklama bölümlerinde ise "zekât, fitre, kurban parası" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 bin Amerikan doları, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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İstanbul’da DEAŞ’ın finans ağına operasyon: 6 gözaltı
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