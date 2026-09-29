İstanbul’da DEAŞ’ın finans ağına operasyon: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin banka hesap hareketleri MASAK tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantılı çok sayıda kişiyle para alışverişinde bulunduğu belirlendi.
TRANSFER AÇIKLAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Para transferlerinin açıklama bölümlerinde ise "zekât, fitre, kurban parası" gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Eylül tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.