İstanbul’da deprem sonrası endişe ve panik sürüyor! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi geçirmek için Beylikdüzü'nde Sahil'de parklara ve karavanlarını tercih etti. Ateş başında ısınan vatandaşlar, battaniyelerine sarılarak akşamı geçirdi.

Depremden dolayı dışarı çıkan Halise Orak, "Çoluk çocukla evdeydik neye uğradığımızı şaşırdık. Çocuklarla hepimiz buraya kaçtık. Ateş yaktık soğuk olduğu için. Arabada kalacağız bebekte var. Onu da arabaya koyacağız" dedi.

Geceyi dışarıda geçireceğini söyleyen bir vatandaş ise, "Ateş başında olacağız ya da arabada kalacağız" diye konuştu

