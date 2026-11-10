İstanbul’da dev operasyon: Fuhuş ağına ’Ajans’ kılıfı! 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etmek" suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

FUHUŞ AĞINA 'AJANS' KILIFI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, mesaj içerikleri ve teşhis tutanaklarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin, ajans adı altında faaliyet gösteren grupların yönetici ve sahibi oldukları belirlendi. Şüphelilerin, bünyelerinde bulunan kadınlara eskort siteleri üzerinden müşteri temin ettikleri, müşterilerin ulaşımlarını ise korsan taksiciler aracılığıyla sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca kadınların cinsel birliktelik karşılığında elde ettikleri ücretlerden pay alarak suçtan maddi menfaat sağladıkları belirlendi.

İSTANBUL GENELİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında birlikte hareket ettikleri belirlenen, 2'si ceza infaz kurumunda, 2'si ise yurt dışında bulunan toplam 14 şüpheli tespit edildi. Bugün sabahın ilk ışıklarında gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör