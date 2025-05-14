İstanbul’da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi sona erdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla dün başlayan ve iki gün süren kongrede; dijital oyun, sosyal medya, kumar ve pornografi gibi davranışsal bağımlılıklar ele alındı.

Kongrede, bu bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konularında güncel bilimsel çalışmalar tartışıldı.

Yale Üniversitesi, Sidney Üniversitesi, Glasgow Üniversitesi ve Eötvös Loránd Üniversitesi gibi kurumların da yer aldığı kongreye, 13 ülkeden 30'a yakın uzman, akademisyen ve kurum temsilcisi katıldı.

Uluslararası Bilim Kurulu tarafından desteklenen kongre, daha önce düzenlenen Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongrelerinin devamı niteliğini taşıyor.