İstanbul’da ehliyet sınavına girecek adayda kopya düzeneği bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, polis, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir okulda 24 Ekim'de gerçekleştirilen ehliyet sınavının öncesinde yaptığı kontrollerde bir adayın davranışlarından şüphelendi.

DÜZENEK TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine arama yapan polis, şüpheli Z.T.U'nun kulağının içinde bir işitme cihazı olduğunu, sırt bölgesine düzenek ile bağlandığını ve karnında bantlanmış halde telefon olduğunu tespit etti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.