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Giriş Tarihi: 1.9.2023 04:38

İstanbul'da 'elektrik fırtınası' gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektrik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yaşanan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

DHA
İstanbul’da ’elektrik fırtınası’ gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü. Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda "Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

BİR UYARI DA VALİLİK'TEN

İstanbul Valiliği beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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İstanbul'da 'elektrik fırtınası' gökyüzünü aydınlattı
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