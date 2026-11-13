İstanbul’da eş zamanlı operasyon: Sokak çetelerine darbe! 22 gözaltı

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçları da dahil 15 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 5 tabanca ve bu silahlara ait bin 720 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan çete üyeleri, sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör