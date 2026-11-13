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Giriş Tarihi: 13.11.2026 08:57 Son Güncelleme: 13.11.2026 08:59

İstanbul’da eş zamanlı operasyon: Sokak çetelerine darbe! 22 gözaltı

İstanbul’da haraç, kasten öldürmeye teşebbüs, iş yeri ile araç kurşunlama olaylarına ilişkin eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen 22 şüpheli yakalandı.

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İstanbul’da eş zamanlı operasyon: Sokak çetelerine darbe! 22 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Anadolu yakasında faaliyet gösteren silahlı bir suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme suçları da dahil 15 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 5 tabanca ve bu silahlara ait bin 720 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan çete üyeleri, sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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İstanbul’da eş zamanlı operasyon: Sokak çetelerine darbe! 22 gözaltı
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