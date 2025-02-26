İstanbul’da esnafa ve taksicilere akılalmaz tuzak: Dolandırıldığını eve gidince anladı!

Olay, 26 Ocak 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. Atatürk Mahallesinde, bir restoran önünde Özcan Keskin'in bir restoran önünden taksisine binen iki adam dolaşmak istediklerini söyledi. Bir süre dolaştıktan sonra çorba içmeye giden şahıslar taksici ile birlikte restorana girmiş ve bir süre sonra taksiye binen şahıslardan Turgay A, taksi sürücüsüne kız arkadaşına para göndereceğini ve bin 800 TL vereceğini söylemişti.
Taksi şoförü Özcan Keskin, kabul ederek telefonu verirken şahıs, taksicinin hesabından banka uygulamasını kullanarak Ç.Y. isimli bir kadına 190 bin lira ve bir araç kiralama uygulamasına ise 45 bin lira toplam 235 bin lira göndermişti. Eve döndükten sonra dolandırıldığı anlayan taksi şoförü Keskin savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.
"BİR HAFTALIK TAKİP SONUCU YAKALANDI"
Artan şikayetler üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma yaparak, şahsı fiziki takibe aldı. Ekipler, yaklaşık bir haftalık takipten sonra zanlı Turgay A'yı Atatürk Mahallesinde dün yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT), kontrolünde şahsın 17 araması olduğu ve uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, silah ticareti, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı ve telefon hırsızlığı gibi toplamda 47 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Mahalledeki esnafın kabusu olan zanlı emniyet sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.