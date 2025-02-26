İstanbul’da esnafa ve taksicilere akılalmaz tuzak: Dolandırıldığını eve gidince anladı!

Olay, 26 Ocak 2025 Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana gelmişti. Atatürk Mahallesinde, bir restoran önünde Özcan Keskin'in bir restoran önünden taksisine binen iki adam dolaşmak istediklerini söyledi. Bir süre dolaştıktan sonra çorba içmeye giden şahıslar taksici ile birlikte restorana girmiş ve bir süre sonra taksiye binen şahıslardan Turgay A, taksi sürücüsüne kız arkadaşına para göndereceğini ve bin 800 TL vereceğini söylemişti.