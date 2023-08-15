İstanbul’da ev sahibi kiracı kavgası: Zam talebini reddedince ortalık karıştı!

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Palamut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasındaki kavga ev sahibinin kiracıdan yüksek oranda zam istemesi üzerine çıktı.

Ev sahibi kiracının kaldığı eve gelerek zam oranıyla ilgili görüşmek istediğini söyledi. Kiracı ile görüşen ev sahibi, kira ücretine yüksek oranda zam talebinde bulundu. Kiracı ise bu artışın kanunen yüzde 25 oranını geçemeyeceğini belirterek itiraz etti. Tartışma bir süre sonra kavga dönüştü. Sokağa taşınan kavgaya önce çevre sakinleri sonra da olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, kavga eden tarafları Fatih Polis Merkezi'ne götürdü. Ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı.