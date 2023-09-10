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Giriş Tarihi: 10.9.2023

İstanbul’da evimde gibiyim

İstanbul’da evimde gibiyim
ABD'de Harvard Üniversitesi Teoloji Fakültesi'nde yüksek lisans yapan annesi Japon babası Pakistanlı Amin Qureshi, tatil için geldiği Türkiye'de, Japonya'dakinden fazla evinde hissettiğini ifade etti. Qureshi, Japonya'daki Müslüman toplumun sorunlarını anlamak için sosyoloji alanında çalışmalar yaptığını belirterek, sık sık Müslüman ülkelere ziyaretler yaptığını söyledi. Türkiye hakkında olumlu ifadeler duyduğunu ve yaz tatilini İstanbul'da değerlendirmeye karar verdiğini anlatan Qureshi, İstanbul'da farklı ülkelerden Müslümanlarla tanıştığını, bu nedenle çok mutlu olduğunu kaydetti. Qureshi, camilerde aileleri, çocukları görünce çok etkilendiğini ve ağlayacak gibi hissettiğini dile getirdi.

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İstanbul’da evimde gibiyim
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