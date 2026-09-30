İstanbul’da film sahnelerini aratmayan görüntüler! İHA kalıntısı böyle imha edildi

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN PATLAMA KAMERADA

SAS komandolarının çalışmasının ardından şüpheli cisim kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle sahildeki kumlar metrelerce yükselerek sahil yoluna kadar savruldu. İmhanın ardından cismin yerleştirildiği noktada derin bir çukur oluştu. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sahilde sessizliğin hakim olduğu sırada büyük bir patlama meydana geldiği, patlamayla birlikte tonlarca kumun havaya yükseldiği ve geniş bir alana dağıldığı görülüyor. Ortaya çıkan görüntüler adeta aksiyon filmi sahnelerini aratmadı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör