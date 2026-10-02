İstanbul’da fırtına zor anlar yaşattı

Sonbahar soğuk ve sert yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste kritik sarı kod uyarıları yapıldıktan sonra Cuma günü öğleden sonra şiddetli fırtına ve rüzgar etkili oldu.

YOL KENARINDAKİ AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İstanbul Şişli'de Maçka Parkı'nın girişindeki Büyük bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Mim Kemal Öke Caddesi trafiğe kapandı. Ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

LALELİDE BİNANIN DIŞ YÜZEY KAPLAMA BETONLARI KALDIRIMDA YÜRÜYEN VATANDAŞIN BAŞINA DÜŞTÜ

Fatih Laleli Caddesi üzerinde bir iş merkezinin dış duvarındaki beton parçaları şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisi ile yerinden sökülerek kaldırıma düştü. Binanın şiddetiyle yerinden sökülerek düşen beton parçaları kaldırımda yürümekte olan bir şahısın başına isabet etti. Başından yaralanarak kanlar içerisinde yerde yatan şahısa 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastaneye sevk edildi.

SERT RÜZGAR VE FIRTINA TAKSİMDE ZOR ANLAR YAŞATTI

Rüzgarın, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esince meydanda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Yağmurla birlikte etkisini arttıran şiddetli fırtına yolda yürüyenlere de zor anlar yaşattı.

CUMARTESİ GÜNÜ FIRTINA VAR YAĞMUR KESİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da şiddetli fırtına ve yağmurla birlikte hava sıcaklığının 20 derece ile akşam saatlerinde 14 derece olacağı, Cumartesi günü şiddetli rüzgarın etkili olacağı ve yağışların sona ereceği kaydedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör