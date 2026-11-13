İstanbul’da fuhuş çetesine operasyon: WhatsApp gruplarından katalog paylaşımı ortaya çıktı! 12 gözaltı

MÜŞTERİLERİ DE ŞANTAJLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Şüphelilerin yalnızca kadınları değil, müşteri olarak iletişime geçen kişileri de hedef aldığı belirlendi. Bu kişilerin kimlik ve aile bilgilerine ulaşan şüphelilerin, yazışmaları ve özel görüntüleri kullanarak kendilerinden ek para talep ettikleri tespit edildi. Fuhuş faaliyetlerinin yanı sıra uyuşturucu madde faaliyetleriyle de bağlantılı olduğu belirlenen organizasyona yönelik operasyonda çok sayıda mağdur kadın kurtarıldı.