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Giriş Tarihi: 28.5.2022 10:02

İstanbul’da fuhuş operasyonu! 4 kadın kurtaraıldı, 5 şüpheli tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da fuhuş operasyonu! 4 kadın kurtaraıldı, 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Maltepe, Ümraniye, Kadıköy, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 8 adreste 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte fuhşa zorlandığı öne sürülen 4 kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstanbul Anadolu yakasında çeşitli ilçelerde fuhşa yer temin eden ve yaptıran kişilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından geçtiğimiz hafta düğmeye basan ekipler belirlenen 8 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin zorla çalıştırdığı iddia edilen 4 kadın ise kurtarıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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İstanbul’da fuhuş operasyonu! 4 kadın kurtaraıldı, 5 şüpheli tutuklandı
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