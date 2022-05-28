İstanbul’da fuhuş operasyonu! 4 kadın kurtaraıldı, 5 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstanbul Anadolu yakasında çeşitli ilçelerde fuhşa yer temin eden ve yaptıran kişilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından geçtiğimiz hafta düğmeye basan ekipler belirlenen 8 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin zorla çalıştırdığı iddia edilen 4 kadın ise kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.