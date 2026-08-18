İstanbul’da hafriyat kamyonunun altında kalan motosikletli hayatını kaybetti

KAZA YERİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Baldo'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kaza nedeniyle Basın Ekspres Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları ve bölgede yaşanan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör