İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

Havadaki zehir Eylül ayında tavan yaptı! Okulların açılması ve artan trafik yoğunluğu İstanbul'un havasını doğrudan vurdu. Yapılan son ölçümlerde kirlilik oranının geçen yıla göre yüzde 3 arttığı belirlenirken, listenin zirvesindeki iki ilçe alarm veriyor.

İşte hava kalitesi en düşük ve en yüksek ilçeler;