Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül'de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler
Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:14 Son Güncelleme: 24.10.2026 09:18

İstanbul'da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül'de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

İTÜ'nün hazırladığı son rapor, megakentteki hava kirliliğine ilişkin güncel tabloyu gözler önüne serdi. Eylül ayında hava kirliliğinin yüzde 3 arttığı İstanbul'da, bazı ilçeler adeta zehir soluyor. Peki sizin yaşadığınız yer güvende mi? İşte havası en kirli ve en temiz çıkan o ilçeler.

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İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler
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Havadaki zehir Eylül ayında tavan yaptı! Okulların açılması ve artan trafik yoğunluğu İstanbul'un havasını doğrudan vurdu. Yapılan son ölçümlerde kirlilik oranının geçen yıla göre yüzde 3 arttığı belirlenirken, listenin zirvesindeki iki ilçe alarm veriyor.

İşte hava kalitesi en düşük ve en yüksek ilçeler;

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ ALARMI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen güncel araştırma, kentteki partikül madde (PM10) kirliliğinin eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 yükseldiğini ortaya koydu.

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

HAVA KALİTEMİZDE DÜŞÜŞ VAR

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros liderliğinde yürütülen çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait ölçüm istasyonunlarının PM10 (partikül madde) verileri incelendi.

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İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hava kalitesi istasyonlarından alınan veriler, geçen yıl metreküp başına ortalama 28,38 mikrogram olan kirlilik değerinin bu yıl 29,33 mikrograma çıktığını gösteriyor.

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

KİRLİLİĞİN EN ÇOK ARTTIĞI VE DÜŞTÜĞÜ NOKTALAR

İncelenen noktalardan 15 istasyonda hava kalitesinde iyileşme görülürken, 9 istasyonda kirlilik tırmandı.

  • Kirliliğin en çok arttığı yer: Yüzde 75,97 artış oranıyla Çatladıkapı ilk sırada yer aldı. Sultangazi 2 istasyonunda ise artış yüzde 63,34 seviyesine ulaştı.

  • Havası en çok temizlenen yer: Beylikdüzü istasyonundaki partikül madde kirliliği yüzde 50,2 oranında gerileyerek en güçlü düşüşü kaydetti. Beylikdüzü'nü yüzde 30,44 düşüşle Yenibosna ve yüzde 29,77 düşüşle Alibeyköy izledi.

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

HAVASI EN KİRLİ VE EN TEMİZ İLÇELER

24 ölçüm istasyonundan elde edilen analizlerde bazı ilçeler kirlilikte zirveye yerleşirken, bazı bölgeler temiz havasıyla dikkat çekti:

  • En yüksek kirlilik: Metreküp başına 61,73 mikrogramla Sultangazi 3 istasyonunda ölçüldü. Bu noktayı 57,89 mikrogramla Kağıthane 1 ve 53,18 mikrogramla Sultangazi 2 takip etti.

  • En temiz hava: Listenin en temiz noktası 12,96 mikrogramla Kandilli 1 oldu. Hemen ardından 13,02 mikrogramla Üsküdar 1 ve 15,17 mikrogramla Ümraniye 1 geldi.

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

HAVASI EN TEMİZ 3 İLÇE (PM10 Değerleri)

1. Kandilli (Üsküdar): 12,96 mikrogram
2. Üsküdar: 13,02 mikrogram
3. Ümraniye: 15,17 mikrogram

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

HAVASI EN KİRLİ 3 İLÇE (PM10 Değerleri)

1. Sultangazi: 61,73 mikrogram
2. Kağıthane: 57,89 mikrogram
3. Sultangazi: 53,18 mikrogram

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

NOT: PM10, çapı 10 mikrometreden küçük olan, havada asılı kalan ve solunum yoluyla akciğerlere ulaşabilen zararlı katı ve sıvı partikül maddelerin bütünüdür.
İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 8 milyon insanın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Toros, kalıcı bir temizlik için bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti:

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

- Yolların temiz tutulması ve çevreye atık bırakılmaması

- Sürüş esnasında ani fren ve sert ivmelenmelerden kaçınılması

- Bireysel araç yerine toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

KİRLİLİĞİ NE TETİKLİYOR?

Çalışmayı yürüten İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte servis ve özel araç trafiğinin zirve yaptığına işaret etti. Özellikle sabah ve akşam saatlerindeki hareketliliğin havayı doğrudan kirlettiğini vurgulayan Toros, meteorolojik faktörlerin de belirleyici rol oynadığını aktardı.

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

Kuzeydoğudan esen rüzgarlar Karadeniz üzerinden temiz hava taşıyarak atmosferi ferahlatırken; rüzgar hızının düştüğü, güneyli hava akımlarının etkili olduğu ya da sonbahar gecelerinde yüzey soğumasıyla oluşan sıcaklık terselmesinin yaşandığı anlarda kirleticiler yüzeye hapsoluyor.

İstanbul’da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül’de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler

KIŞ GELİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte ısınma kaynaklı emisyonların başlayacağını hatırlatan uzmanlar, hava kalitesini korumak için kritik uyarılarda bulunuyor:

- Binalarda ısı yalıtımına öncelik verilmeli ve gereksiz enerji tüketimi kısıtlanmalı.

- Konut ve iş yerlerinde aşırı ısıtmadan kaçınılarak ortam sıcaklığı makul seviyelerde tutulmalı.

- Katı ve sıvı yakıtlı sistemlerde verimli yakma teknikleri tercih edilmeli, baca temizlikleri aksatılmamalı.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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İstanbul'da hava kalitesi alarm veriyor! Eylül'de yüzde 3 arttı: İşte en kirli ilçeler
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