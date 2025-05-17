İstanbul’da hayat duracak! İBB’den ödeme alamayan halk otobüsleri kontak kapatıyor

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, özel halk otobüslerine yapılan ödemelerin gecikmesi nedeniyle Perşembe günü itibarıyla 3 bin 41 aracın sefere çıkmayacağını açıkladı.

"ÖDEMELER YAPILMADI"

Ovacık, yaptığı açıklamada, 4 aydır herhangi bir ödeme alamadıklarını belirterek, "Bize ayın 15'inde 500 milyon lira ödeme yapılacağı taahhüt edildi. Ancak Mayıs'ın 15'ine geldiğimizde bu ödeme yapılmadı. Görüşmelerimizde bu miktarın ödenemeyeceği bildirildi" dedi.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Nisan ayında yapılan ödemenin yetersiz olduğunu vurgulayan Ovacık, "Bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız hem biz söylüyoruz. Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimizin kararını aldık. Perşembe günü itibarıyla araçlarımız yakıt alamadığı ve personel maaşlarını ödeyemediğimiz için seferlere çıkamayacağız" ifadelerini kullandı.

"İBB'NİN TAVRI YOLUMUZU BELİRLEYECEK"

Kararın İstanbul halkını mağdur etmemesi için şimdiden duyurulduğunu söyleyen Ovacık, sürecin yeniden değerlendirilmesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılacak ödemelere bağlı olduğunu kaydetti. Ovacık, "Belediyenin bize göstereceği tavır, bundan sonraki yolumuzu belirleyecek. Bu süreci doğru yönetmek istiyoruz" dedi.