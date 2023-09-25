İstanbul Valiliği sokakta evsiz vatandaş kalmaması için çalışma başlattı. Valilik daha önce sokakta yaşayan evsiz vatandaşların kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirileceğini açıklamıştı. 23 Eylül Cumartesi günü yapılan ilk uygulamada, sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaş kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi. Evsizlerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerler ise ekipler tarafından toplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamanın devamında, "İstanbul Valisi Davut Gül'ün göreve geldiğinde verdiği 'İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı' talimatının ardından çalışmaların ilk etabı tamamlandı.



Söz konusu çalışmayla İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamayacak. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kamu kurumlarının hazırladığı evsiz misafirhanelerinde, kapasite aşımı durumunda ise anlaşmalı otellerde kalacak. Evsiz vatandaşlarımızın sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilecek. Talep eden evsizler, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmayla, İstanbul'daki 'EVSİZ' sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedeflenmektedir. Bütün İstanbullulardan evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda hayat sürebilmeleri için çevrelerindeki evsizler hakkında 112 Acil hattına bilgi vermelerini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.