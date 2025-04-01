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Giriş Tarihi: 1.4.2025 12:13 Son Güncelleme: 1.4.2025 12:48

İstanbul’da iki kadın kuyumcu kuryesine kabusu yaşattı: Kilo kilo altın, dolar ve euro

İstanbul Fatih’te iki kadın kuyumcu kuryesini adım adım takip etti. Ardından kuryenin üzerinde bulunan 5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doları çalıp izini kaybettirdi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli iki kadının suç kayıtları pes dedirtti!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da iki kadın kuyumcu kuryesine kabusu yaşattı: Kilo kilo altın, dolar ve euro…

İstanbul Fatih'te Marmaray İstasyonu Cağaloğlu girişinde kuyumcu kuryeliği yapan C.S., 25 Şubat'ta farklı firmalardan topladığı 2,5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doların çalındığı şikayetiyle emniyete şikayette bulundu.

C.S. polise verdiği ifadesinde "Topladığım para ve altınları Gebze Şubesi'ne götürmek için valize koydum. Marmaray durağına gitmek üzere iş yerinden ayrıldım. Yolda yüzü kapalı çarşaflı bir kadın bize çarptı. Turnikelerden geçtikten sonra çantanın içindeki altınların çalındığını fark ettim" dedi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde, çarşaf giyerek yüzlerini gizleyen şüphelilerin mağdurlara arkadan yaklaşarak hırsızlık yaptığı görüldü.

Polisin yaptığı çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ö. ve A.Ö. adlı iki kadın Bursa'da gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Ö.'nün daha önceden 71 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. A.Ö. adlı şüphelinin ise polis kayıtlarına göre 28 suç kaydı olduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROL ALDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest kaldı.

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İstanbul’da iki kadın kuyumcu kuryesine kabusu yaşattı: Kilo kilo altın, dolar ve euro…
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