İstanbul’da iki kadın kuyumcu kuryesine kabusu yaşattı: Kilo kilo altın, dolar ve euro…

Polisin yaptığı çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ö. ve A.Ö. adlı iki kadın Bursa'da gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Ö.'nün daha önceden 71 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. A.Ö. adlı şüphelinin ise polis kayıtlarına göre 28 suç kaydı olduğu tespit edildi.