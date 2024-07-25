Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da insansız deniz aracı bulundu! Valilik açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 25.7.2024 18:12 Son Güncelleme: 25.7.2024 18:35

İstanbul'da insansız deniz aracı bulundu! Valilik açıklama yaptı

Çatalca sahilinde göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen ve menşei belirlenemeyen insansız deniz aracı bulundu. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, deniz aracında herhangi bir mühimmat olmadığı belirtildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da insansız deniz aracı bulundu! Valilik açıklama yaptı

Olay, saat 12.00 sıralarında Akalan Mahallesi Sahili'nde meydana geldi. Sahilde görevli cankurtaranlar jetskiyi fark ederek yanına gitti. Donanımı farlı olduğunu gören cankurtaranlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından jetskinin etrafında güvenlik önlemi alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracı Çatalca İlçesi Yalıköy sahiline vurmuştur. Olay yerine ivedilikle Vize Kolluk Destek Timi ekipleri sevk edilmiştir. Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, kıyıya vuran insansız deniz aracının, göçmen kaçakçılığında kullanıldığının değerlendiriliyor.

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İstanbul'da insansız deniz aracı bulundu! Valilik açıklama yaptı
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