İstanbul’da iş yerlerinin kabusu oldular! Haraç çetesinde nokta operasyon: 24 kişi gözaltında!

BİN 720 MERMİYLE YAKALANDILAR

Baskın düzenlenen adreslerde beş ruhsatsız tabanca ve bin 720 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör