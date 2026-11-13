Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da iş yerlerinin kabusu oldular! Haraç çetesinde nokta operasyon: 24 kişi gözaltında!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:14

İstanbul’da iş yerlerinin kabusu oldular! Haraç çetesinde nokta operasyon: 24 kişi gözaltında!

İstanbul’da “Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs ve iş yeri ile araç kurşunlama” olaylarına karışan Yeni Nesil Suç Örgütü’ne operasyon yapıldı. Haraç istedikleri ve alamadıkları iş yerlerine ve kişilerin araçlarına yönelik motosikletli silahlı saldırlar düzenleyen 24 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde beş ruhsatsız tabanca ve bin 720 mermi ele geçirildi. İşte detaylar…

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Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
İstanbul’da iş yerlerinin kabusu oldular! Haraç çetesinde nokta operasyon: 24 kişi gözaltında!
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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet yürüten, haraç istedikleri ve alamadıkları iş yerlerine ve kişilerin araçlarına yönelik motosikletli silahlı saldırlar düzenleyen Yeni Nesil Suç Örgütü'ne operasyon yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

"Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme" suçları kapsamında 15 ayrı suç eylemine karıştıkları tespit edilen 24 silahlı suç örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

BİN 720 MERMİYLE YAKALANDILAR

Baskın düzenlenen adreslerde beş ruhsatsız tabanca ve bin 720 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL

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