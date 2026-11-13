İstanbul’da iş yerlerinin kabusu oldular! Haraç çetesinde nokta operasyon: 24 kişi gözaltında!

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet yürüten, haraç istedikleri ve alamadıkları iş yerlerine ve kişilerin araçlarına yönelik motosikletli silahlı saldırlar düzenleyen Yeni Nesil Suç Örgütü'ne operasyon yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.
24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
"Nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme" suçları kapsamında 15 ayrı suç eylemine karıştıkları tespit edilen 24 silahlı suç örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.