İstanbul’da işhanı görünümlü silah atölyesi deşifre oldu! İçeriden adeta cephanelik çıktı: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silah imalatı ve silah ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ömer D. isimli şüphelinin silah ticareti yaptığına dair istihbari bilgi edinildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelinin Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde bulunan Murat İşhanı'nda işletmesinin olduğu ve bu işletmeyi 'silah atölyesi' olarak kullandığı belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin söz konusu adrese ve tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu Ömer D., Şenol İ., İshak İ. ve Yunus Emre Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 4 şüphelinin de farklı tarihlerde çeşitli suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

SİLAH ATÖLYESİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan deşifre edilen silah atölyesinde yapılan aramalarda 77 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 210 adet namlu, 20 adet kurusıkı namlu, 30 adet iç kızak, 30 adet üst kapak, 34 adet polimer tabanca gövdesi ve çok sayıda muhtelif parça ele geçirildi.