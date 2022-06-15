İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Ulubey Caddesi üzerinde park halinde olan bir minibüsten yine park halinde olan bir kamyonete binmeye çalışan kişilerin olduğu tespit etti. Kamyonet içerisinde yapılan kontrollerde; 12'si kadın, 15'i çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Kamyonet sürücüsü A.K., Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhafaza altına alınan düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.