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Giriş Tarihi: 15.6.2022 13:55

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir göçmen kaçakçısını suçüstü yakaladı. Kaçakçının kamyonetinin kasasından çıkan 12’si kadın, 15’i çocuk olmak üzere 44 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Ulubey Caddesi üzerinde park halinde olan bir minibüsten yine park halinde olan bir kamyonete binmeye çalışan kişilerin olduğu tespit etti. Kamyonet içerisinde yapılan kontrollerde; 12'si kadın, 15'i çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Kamyonet sürücüsü A.K., Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muhafaza altına alınan düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.

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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
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