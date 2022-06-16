Araç şoförü ve gözcülük yaptığı değerlendirilen bir kişi "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan yakalandı ve 72 bin 72 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video

Operasyon kapsamında; bir minibüs, bir merdiven, 26 uyku tulumu, iki bin 555 lira para ve iki cep telefonu ele geçirildi.