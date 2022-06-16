İstanbul Polisi; Başakşehir İlçesi'nde Edirne istikametine doğru giden bir minibüsü durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde; araçtan 18'i yetişkin ve 10'u çocuk olmak üzere toplam 28 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen çıkarıldı ve muhafaza altına alındı.
Araç şoförü ve gözcülük yaptığı değerlendirilen bir kişi "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan yakalandı ve 72 bin 72 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video
Operasyon kapsamında; bir minibüs, bir merdiven, 26 uyku tulumu, iki bin 555 lira para ve iki cep telefonu ele geçirildi.