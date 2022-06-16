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Giriş Tarihi: 16.6.2022 09:07 Son Güncelleme: 16.6.2022 09:19

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul’da durdurulan bir minibüsten 28 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen çıktı. Düzensiz kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine ulaşmak için göçmen kaçakçılarına bin dolar ile beş bin dolar arasında paralar ödedikleri saptandı.

İstanbul Polisi; Başakşehir İlçesi'nde Edirne istikametine doğru giden bir minibüsü durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde; araçtan 18'i yetişkin ve 10'u çocuk olmak üzere toplam 28 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen çıkarıldı ve muhafaza altına alındı.

Araç şoförü ve gözcülük yaptığı değerlendirilen bir kişi "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan yakalandı ve 72 bin 72 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video

Operasyon kapsamında; bir minibüs, bir merdiven, 26 uyku tulumu, iki bin 555 lira para ve iki cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz kaçak göçmenlerin kendi ülkelerinde tanıştıkları aracılar vasıtası ile Türkiye'de bulunan organizatörler ile iletişime geçtikleri ve Avrupa ülkelerine ulaşmak için göçmen kaçakçılarına bin dolar ile beş bin dolar arasında paralar ödedikleri öğrenildi.

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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
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