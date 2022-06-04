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Giriş Tarihi: 4.6.2022 13:35 Son Güncelleme: 4.6.2022 13:45

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

Mardin’den İstanbul’a getirilen bir tır içerisindeki saman yüklerinin arasına gizlenmiş halde piyasa değeri iki milyon lira olan 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Mardin'den "Saman Yükü" süsü verilerek İstanbul'a getirilen bir tırı Sultanbeyli İlçesi'nde durdurdu. Tırdaki saman yüklerinin arasına gizlenmiş halde piyasa değeri iki milyon lira olan 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. A.Ç. ve R.A. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen iki kişi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da saman balyaları arasına gizlenmiş 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi! | Video

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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
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