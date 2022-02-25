İstanbul’da kaçak sigara operasyonu! Sarma makineleriyle yakalandı

İstanbul Polisi; Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı ve iş yeri sorumlusu H.E. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; üç sigara sarma makinesi, kompresör, kompresör motoru, kompresör dinamosu, sigara sarma makinesi hortumları ve 38 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Öte yandan Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde Y.A. ve H.A.S.A. isimli iki kişi de iki bin 481 paket kaçak sigara ile yakalandı.