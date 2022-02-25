Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! Sarma makineleriyle yakalandı
Giriş Tarihi: 25.2.2022 13:03 Son Güncelleme: 25.2.2022 13:04

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! Sarma makineleriyle yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu! Sarma makineleriyle yakalandı

İstanbul’da kaçak tütün ile kaçak sigara imalatı ve satışı yapan bir kişi yakalandı. Üç sigara sarma makinesi ve 38 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı ve iş yeri sorumlusu H.E. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; üç sigara sarma makinesi, kompresör, kompresör motoru, kompresör dinamosu, sigara sarma makinesi hortumları ve 38 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Öte yandan Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde Y.A. ve H.A.S.A. isimli iki kişi de iki bin 481 paket kaçak sigara ile yakalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı 2. gününde! İşgalci Rus birliklerine söyledikleri son söz, Ukrayna askerlerini ölüme böyle götürdü
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar: Bizim güçlerimiz çatışmaya girmeyecek
Hadise, Bircan Bali ve Arto’ya açtığı tazminat davasını kazandı!
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Rusya saldırmaya devam ediyor: Ukrayna halkı metrolara sığındı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! Sarma makineleriyle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA