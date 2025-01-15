İstanbul’da kritik göç zirvesi! Bakan Yerlikaya: Göçle mücadelede komşularımızla iş birliğini güçlendiriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas Ilkov ile bir araya geldi. Toplantıda "Düzensiz Göç" ve "Göçmen Kaçakçılığı" konuları ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

GÖÇÜ HUKUKA VE İNSAN HAKLARINA UYGUN ŞEKİLDE YÖNETİYORUZ

Bakan Yerlikaya, toplantıda yaptığı açıklamada, göç yönetiminde ulusal ve uluslararası hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerine bağlı bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti. Düzensiz göç ve organizatörlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye olarak, göçe hedef ve transit göç rotasından çıktık. Ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasını engelledik."

KOMŞULARIMIZLA İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ

Göçle mücadelede komşu ülkelerle iş birliğine büyük önem verdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen bakanlarla bu iş birliğini daha da güçlendirmek adına önemli bir adım atıldığını ifade etti. Yerlikaya, toplantıya katılım sağlayan mevkidaşlarına teşekkür ederek, bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti.