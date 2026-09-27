İstanbul’da Kültür Yolu heyecanı

Ülkemizin kültürel değerlerini, geleneklerini, sanatçılarını ve yerel sanat üretimini koruma, yaşatma ve destekleme amacı taşıyan Kültür Yolu Festivali, İstanbul'da kapılarını açtı. Geleneksel el ve sahne sanatlarından müziğe, mutfaktan tarihe kadar millî mirasın farklı unsurlarını görünür kılan festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. 4 Ekim'e kadar sürecek festivalin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Bakan Ersoy, her yıl bir öncekini aşan, daha zengin ve daha kapsamlı bir programı sanatseverlerle buluşturduklarını vurguladı.

400'DEN FAZLA ETKİNLİK

400'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan festivalde konserler, sergiler, dinleti, söyleşi, modern dans gösterileri, müzikal ve tiyatro temsilleri, çocuklara özel sanat etkinlikleri ile yetişkin ve çocuklara yönelik atölyeler yer alıyor. Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası'nın konser vereceği festivalde, Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu da ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle buluşuyor. Piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı'nın "Beyond Walls" projesi de programda yer alıyor. ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisinde ise işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıklar, uluslararası sanatçıların yorumlarıyla yeniden biçimleniyor. Sergi; çevre hassasiyeti, dönüşüm vizyonu ve farklı kültürlerden sanatçıları buluşturan yaklaşımıyla öne çıkıyor.

LEZZET NOKTALARI

Festivalin gastronomi programında 200'den fazla lezzet noktası bulunuyor. Şefler, akademisyenler ve içerik üreticilerinin rehberliğinde hazırlnana beş gastronomi rotası, Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini deneyimleme imkânı sunuyor.

FİLİSTİN'E DESTEK

Festival kapsamında, Filistin'de yaşananlara karşı sesini yükselten ve bu nedenle baskı gören sanatçılara destek veriliyor. Sanatçıların Filistin halkının yaşadığı acıları dünya kamuoyuna duyurma çabası ve üstlendikleri vicdani sorumluluk vurgulanıyor.