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Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:41

İstanbul’da markette uyuşturucu alışverişi kamerada! Motokurye tutuklandı

İstanbul Beykoz’da motokurye kılığındaki uyuşturucu satıcısının markette gerçekleştirdiği alışveriş güvenlik kameralarına yansıdı. Başında kaskla markete giren motokurye Batuhan Y. (27), Birleşik Krallık vatandaşı üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.’dan (26) parayı aldıktan sonra ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyu çıkararak yere bıraktı. Öğrencinin uyuşturucuyu yerden alıp hızla uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan iki şüpheliden uyuşturucu satıcısı kurye tutuklanırken, üniversite öğrencisi ise serbest bırakıldı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da markette uyuşturucu alışverişi kamerada! Motokurye tutuklandı
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Olay, 2 Kasım Pazartesi günü Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavacık Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Kavacık Mahallesi'nde motosikletli bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin izini sürerek Çubuklu Mahallesi'ndeki bir markete gittiklerini belirledi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, uyuşturucu alışverişini ortaya çıkardı.

PARAYI ALDI, UYUŞTURUCUYU AYAKKABISINDAN ÇIKARDI

Görüntülerde, motokurye Batuhan Y.'nin başında kaskla markete girdiği, bir süre sonra markete gelen üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A. ile buluştuğu görüldü. Öğrencinin cebinden çıkardığı parayı kuryeye verdiği, Batuhan Y.'nin ise ayakkabısına sakladığı uyuşturucuyu çıkararak yere bıraktığı tespit edildi. Üniversite öğrencisinin yerdeki uyuşturucuyu hızla alarak marketten uzaklaştığı belirlendi.

KURYENİN İŞ YERİNDEN 26 HAP ÇIKTI

Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Batuhan Y.'nin Kavacık Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada bir paket içerisinde 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelinin daha önce 'Açıktan hırsızlık' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından emniyete 2 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

KURYE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından üniversite öğrencisi hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak' suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen öğrenci serbest bırakılırken, motokurye Batuhan Y. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#BİRLEŞİK KRALLIK #BEYKOZ #UYUŞTURUCU
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İstanbul’da markette uyuşturucu alışverişi kamerada! Motokurye tutuklandı
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